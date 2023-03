De Giorgi (Takeda), ‘50% farmaci in sviluppo avranno designazione orfani’ (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “Nelle malattie rare Takeda è protagonista, fortemente impegnata con un portfolio già importante a livello industriale, una pipeline e una direzione strategica di ricerca che verte fortemente su tali patologie. Basti pensare che il 50% delle molecole che abbiamo in sviluppo saranno con designazione di farmaco orfano e ancora di più in generale nelle malattie rare”. Così Andrea De Giorgi, responsabile della Business Unit Malattie rare di Takeda Italia, a margine della presentazione del report dell’Istituto AstraRicerche con le esperienze di ‘best practice’ di due regioni – Veneto e Toscana – illustrato oggi nell’ambito della seconda edizione di ‘Raro chi trova’, iniziativa promossa a Roma da Takeda Italia con il patrocinio di Società italiana di pediatria (Sip), ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “Nelle malattie rareè protagonista, fortemente impegnata con un portfolio già importante a livello industriale, una pipeline e una direzione strategica di ricerca che verte fortemente su tali patologie. Basti pensare che il 50% delle molecole che abbiamo insaranno condi farmaco orfano e ancora di più in generale nelle malattie rare”. Così Andrea De, responsabile della Business Unit Malattie rare diItalia, a margine della presentazione del report dell’Istituto AstraRicerche con le esperienze di ‘best practice’ di due regioni – Veneto e Toscana – illustrato oggi nell’ambito della seconda edizione di ‘Raro chi trova’, iniziativa promossa a Roma daItalia con il patrocinio di Società italiana di pediatria (Sip), ...

