DAZN offre 230 mln per le leghe minori inglesi | quattro volte la B

(Di mercoledì 29 marzo 2023)ha presentato un’offerta per la trasmissione di tutte le partite della EFL nel Regno Unito e in tutto il mondo con una mossa che – qualora avesse successo – porterebbe ad abbandonare la cosiddetta “blackout rule” del sabato alle ore 15:00. Se l’offerta fosse accettata tutte le 1.656 partite di campionato tra Championship, League L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Dazn offre un abbonamento scontato nelle regioni del Sud WIRED Italia

(ANSA) - COLOGNO MONZESE, 28 MAR - "L'Italia è un mercato fondamentale per Dazn, siamo arrivati per restare e vogliamo farlo continuando a investire in contenuti, tecnologie e infrastrutture che ...