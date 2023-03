Dazn all’attacco dei disservizi | inaugurato ieri il NOC a Cologno Monzese

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 29 marzo 2023), rafforzata l’infrastruttura Centro operativo contro iIl Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 21 Un centro di monitoraggio e controllo della trasmissione dei dati in rete, ora collocato anche in Italia a supporto dell’hub di Leeds (l’unico finora esistente).ha tagliato il nastro adel suo Noc: il Network Operation Center italiano. «Nel rispetto degli impegni presi con il Governo, la nuova unità di monitoraggio italiana è entrata in funzione per garantire un ancora più efficace presidio delle infrastrutture tecnologiche perla distribuzione dei contenuti in live streaming», ha comunicatola società guidata in Italia da Stefano Azzi e che fa capo alla Access Industries del magnate Leonard Blavatnik. Si chiude così il cerchio rispetto a ...