Davide Silvestri contro due nuove gieffine: “Personaggi da non imitare” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ad un anno dalla fine del suo GF Vip, Davide Silvestri è tornato a parlare del reality di Alfonso Signorini. Ospite a Casa Pipol l’attore ha fatto un’analisi della nuova edizione del GF ed ha criticato duramente Antonella Fiordelisi, ma anche Oriana Marzoli. Davide Silvestri: “Antonella e Oriana Personaggi da non imitare”. “La finale per me era un sogno e ce l’ho fatta ad arrivarci. Andavo a piccoli passi e con la forza di volontà ci sono arrivato. Sono molto soddisfatto di quello che è stato l’anno scorso. Del mio percorso forse cambierei qualcosa. Ogni volta che sento Alex gli dico ‘cavolo saremmo dovuti arrivare io a te’. So che ha fatto il suo gioco, ma lo terrei di più con me sono sincero. Quest’anno non l’ho seguito tantissimo il GF Vip. Per il poco che ho visto sono rimasto ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ad un anno dalla fine del suo GF Vip,è tornato a parlare del reality di Alfonso Signorini. Ospite a Casa Pipol l’attore ha fatto un’analisi della nuova edizione del GF ed ha criticato duramente Antonella Fiordelisi, ma anche Oriana Marzoli.: “Antonella e Orianada non”. “La finale per me era un sogno e ce l’ho fatta ad arrivarci. Andavo a piccoli passi e con la forza di volontà ci sono arrivato. Sono molto soddisfatto di quello che è stato l’anno scorso. Del mio percorso forse cambierei qualcosa. Ogni volta che sento Alex gli dico ‘cavolo saremmo dovuti arrivare io a te’. So che ha fatto il suo gioco, ma lo terrei di più con me sono sincero. Quest’anno non l’ho seguito tantissimo il GF Vip. Per il poco che ho visto sono rimasto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Davide Silvestri contro due nuove gieffine: “Personaggi da non imitare” #GFVip - Maria084268194 : @oriele__era Nell'edizione di Jessica avrebbe meritato più di vincere Davide Silvestri. In quella dove vinse la Ma… - martinamood_y : Quando vi renderete conto che Milena è stata la più furba di tutti e si troverà seconda come un Davide Silvestri qu… - soleilcolpevole : In una società sana e senza fandom tossici ognuno voterebbe il suo preferito e sarebbe davvero una sfida equa. Vinc… - Daphne843 : I flashback di guerra col matrimonio di Davide Silvestri Chi c'era sa ???? #oriele -