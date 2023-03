Daniele Scardina è fuori dalla terapia intensiva: il messaggio del fratello (Di mercoledì 29 marzo 2023) Daniele Scardina, pugile italiano noto anche con lo pseudonimo di King Toretto, è stato dimesso dalla terapia intensiva dopo il malore accusato il 28 Febbraio 2023. A darne l’annuncio è il fratello tramite un post sui social. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Daniele Scardina, pugile italiano classe 1992, è fuori dalla terapia intensiva. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023), pugile italiano noto anche con lo pseudonimo di King Toretto, è stato dimessodopo il malore accusato il 28 Febbraio 2023. A darne l’annuncio è iltramite un post sui social. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM, pugile italiano classe 1992, è. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Tg Sport - 28/3/2023 In questa edizione: - Maignan salva la Francia, Vlahovic guida la Serbia - Colombo - Mulattieri, i giovani del gol dell'Under 21 - Sonego e Trevisan orgoglio azzurro a Miami - Daniele Scardina non è più in pericolo di vita - Milano - Cortina, Fontana stoppa le critiche: 'Completeremo le opere' - Addio a Gianni Minà, ha raccontato i miti dello sport

Daniele Scardina fuori dalla terapia intensiva: non è più in pericolo di vita

Arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Daniele Scardina, il pugile che lo scorso 28 febbraio ha accusato un malore dopo un allenamento ed è finito in coma per un'emorragia cerebrale.

Come sta Daniele Scardina Ecco le ultime notizie

A quattro settimane dall'evento che ha rappresentato il suo peggiore incubo, Giovanni Scardina, fratello di Daniele, ha condiviso una notizia molto attesa su Instagram: "Le condiz ..."