Damiano cade dal palco durante il concerto dei Maneskin a Roma | ecco cosa è successo – VIDEO

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Scivolone finito bene perDavid: il cantante deiuno dei due concerti al Palalottomatica di, è caduto dalla scaletta del, mentre scendeva per avvicinarsi ai fan. Fortunatamente, i riflessi pronti del frontman gli hanno permesso di reggersi con le braccia, evitando un brutto capitombolo.si è subito rialzato, lasciandosi andare a una risata e ricominciando tranquillamente a cantare.lo stesso evento, il cantante rock ha tranquillizzato una fan che aveva accusato un malore: “Sei una grande, non devi vergognarti. Io ho stirato due volte aldi Coez nel 2016“, dimostrando che gli incidenti capitano a tutti, per cui tanto vale riderci su. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

