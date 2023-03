Dalla strada al palco: il talent garbato di cui avevamo bisogno (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il nuovo programma di Rai2 condotto da Nek dà una possibilità ai busker che ogni giorno si esibiscono nelle piazze e nelle strade delle nostre città. E il risultato è una piccola carezza Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il nuovo programma di Rai2 condotto da Nek dà una possibilità ai busker che ogni giorno si esibiscono nelle piazze e nelle strade delle nostre città. E il risultato è una piccola carezza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BTSItalia_twt2 : ??| [WEVERSE] Dalla live di #JIMIN (@BTS_twt): 'Ah ragazz*, sono venuto in live dopo aver finito di registrare a M… - GiovaQuez : Una invenzione consente di trasformare in poche decine di secondi qualsiasi molecola farmacologicamente attiva dall… - AUTOilmensile : Abbiamo messo a confronto la Lambo Huracán SuperTrofeo e la versione stradale da cui deriva, per capire come il DNA… - InvictusNon : RT @Luca__Pagani: Violentissimi tamponamenti di auto ferme in coda, urti frontali in rettilineo, uscite di strada dalla dinamica inspiegabi… - carcararo_g : RT @RobertaPapa13: CALABRIA, KALUA, DUE MESI E MEZZO, SALVATA DALLA STRADA Kalua era denutrita, ora a distanza di venti giorni, è un fiore… -