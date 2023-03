Dalla Spagna | il Manchester City pensa a Luis Enrique in caso di addio di Guardiola

(Di mercoledì 29 marzo 2023), ex commissario tecnico della, potrebbe diventare il nuovo allenatore del, ex commissario tecnico della, potrebbe diventare il nuovo allenatore del. Secondo quanto riportato dal Chiringuito, l’allenatore spagnolo piacerebbe molto al club inglese indidi Pep. Superò non ci sarebbero solo i Citizens, ma anche l’Atletico Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneTogna : BOMBA dalla Spagna del giornalista Sergio A. González: 'L'#Inter vuole portare #Messi a Milano. Il rinnovo col #Psg… - TuttoMercatoWeb : Dalla Spagna: 'Erasmus a Milano finito per Brahim Diaz. Sarà lui il primo colpo del Real' - sportface2016 : Bomba dalla Spagna: l'#Inter pensa a #Messi, #Zanetti possibile fattore chiave - CalcioNews24 : Il #ManchesterCity pensa a #LuisEnrique - FabioMelis84 : Dalla Spagna rivelano che Milinkovic-Savic, in scadenza nel 2024, probabilmente lascerà la Lazio già durante il pro… -

Luis Enrique, ex commissario tecnico della, potrebbe diventare il nuovo allenatore del Manchester City Luis Enrique, ex commissario tecnico della, potrebbe diventare il nuovo allenatore del Manchester City. Secondo quanto riportato dal Chiringuito, l'allenatore spagnolo piacerebbe molto al club inglese in caso di addio di Pep Guardiola. ......Chi ha conseguito l'abilitazione all'estero per il sostegno può sperare nelle assunzioni... Bulgaria e in. Il ministero favorirebbe l'inserimento dei docenti con abilitazione all'estero ...Serie A e Serie B disputeranno un totale di cinque giornate, intervallateCoppa Italia e ...: La Liga appare ormai chiusa, con i 12 punti di vantaggio che il Barcellona ha sul Real Madrid ...

Calciomercato Torino, dalla Spagna: i granata seguono Carles Pérez Toro News

E per farlo inventa una «campagna digitale» di scoraggiamento rivolta agli uomini del Regno Unito di età compresa tra 18 e 35 anni, che però è stata respinta dal consiglio comunale olandese. L’idea fa ...le contaminazioni ebraiche anzi sefardite dopo la cacciata degli israeliti dalla Spagna di Isabella la Cattolica. Pillole di cultura musicale in ogni caso piacevoli iniziate con la bossa nova nata in ...