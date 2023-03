Dalla preside stop ai cellulari in classe anche per i prof: protestano i sindacati nel Casertano (Di mercoledì 29 marzo 2023) stop ai cellulari in classe. Ma non solo per gli studenti. Nel Casertano il divieto vale per tutti, anche per i prof e i collaboratori scolastici. Il divieto - come scrive Il Mattino - è contenuto in... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 29 marzo 2023)aiin. Ma non solo per gli studenti. Nelil divieto vale per tutti,per ie i collaboratori scolastici. Il divieto - come scrive Il Mattino - è contenuto in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ocaignorante : @Moonlightshad1 Meno male che dopo i fatti di Firenze e la letterea della Preside la politica doveva stare alla lar… - CekFor : @Shut_up666 Poi c'era il figlio della mia amica convocato dalla preside perché faceva i capricci! A 3 anni!?????? - ziziago : RT @Gianl1974: Il Paese non ha mai subito danni del genere: un economista russo ha valutato realisticamente le conseguenze di una massiccia… - Pigmalione_ : RT @Gianl1974: Il Paese non ha mai subito danni del genere: un economista russo ha valutato realisticamente le conseguenze di una massiccia… - AlbertoatItaly : RT @Gianl1974: Il Paese non ha mai subito danni del genere: un economista russo ha valutato realisticamente le conseguenze di una massiccia… -