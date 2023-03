Dalla Francia: “Kvaratskhelia rinnova col Napoli” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Kvicha Kvaratskhelia è pronto a firmare il rinnovo con il Napoli, il georgiano avrà un ingaggio raddoppiato. Arrivano ancora conferme per il rinnovo di contratto di Kvicha Kvaratskhelia con la SSCN. Il giocatore georgiano piace a tantissimi club, tra cui il Psg, club che si può permettere di non badare a spese. Il giocatore però è pronto a restare a Napoli, come si è detto più volte. A quanto pare nemmeno le sirene dei top club europei sembrano intaccare la volontà di Kvaratskhelia di vestire l’azzurro, come fanno sapere Dalla Francia i colleghi di footmercato. Napoli, c’è il rinnovo di Kvaratskhelia Il portale transalpino scrive che ci sarà un rinnovo di contratto di Kvaratskhelia con il Napoli fino ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Kvichaè pronto a firmare il rinnovo con il, il georgiano avrà un ingaggio raddoppiato. Arrivano ancora conferme per il rinnovo di contratto di Kvichacon la SSCN. Il giocatore georgiano piace a tantissimi club, tra cui il Psg, club che si può permettere di non badare a spese. Il giocatore però è pronto a restare a, come si è detto più volte. A quanto pare nemmeno le sirene dei top club europei sembrano intaccare la volontà didi vestire l’azzurro, come fanno saperei colleghi di footmercato., c’è il rinnovo diIl portale transalpino scrive che ci sarà un rinnovo di contratto dicon ilfino ...

