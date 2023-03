Dal Wisconsin a Montefredane | l’omaggio di Tom al paese dei nonni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“è una bellissima comunità: ordinata e graziosa!” Ha detto Tom Aquino, avvocato penalista che vive a Madison, nel(la sua famiglia proviene da New York) venendo ieri mattina in Municipio accompagnato dalla moglie e suoi due figli”. Così il sindaco di, Ciro Aquino, nell’accogliere Tom e la sua famiglia che si trovano in Italia per un viaggio di piacere, con alloggio a Sorrento, per visitare le bellezze della nostra nazione, ma soprattutto per una passeggiata adei propri. “Il nostro disponibile e preparato “Cicerone”, Armando Bavaro– prosegue il sindaco- ha accolto e mostrato alla famiglia Aquino le bellezze della nostra comunità, spiegando e tentando di ricostruire l’albero genealogico ...