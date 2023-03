Dal Vaticano allo spazio, un messaggio di speranza nei cieli (Di mercoledì 29 marzo 2023) AGI - Messaggi di speranza per tutta l'umanità saranno mandati in orbita nell'immensità dello spazio. Con un razzo Falcon 9 che partirà dalla base di Vandemberg, in California il 10 giugno prossimo, un piccolo satellite porterà il libro in formato nanobook di Papa Francesco sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020. Sono passati esattamente tre anni dal giorno in cui il Pontefice fermava con la potenza della preghiera il tempo e lo spazio sospesi nell'angoscia. Era solo sul sagrato di San Pietro nella sera livida e fredda di pioggia, di fronte a due immagini sacre molto amate dai romani: la Salus Populi Romani e il Crocifisso di San Marcello. Tra le mani il Santissimo Sacramento per benedire l'umanità dolente, mentre la pandemia sembrava voler inghiottire tutti. Nel terzo anniversario della storica Statio Orbis, è nata la missione spaziale ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 marzo 2023) AGI - Messaggi diper tutta l'umanità saranno mandati in orbita nell'immensità dello. Con un razzo Falcon 9 che partirà dalla base di Vandemberg, in California il 10 giugno prossimo, un piccolo satellite porterà il libro in formato nanobook di Papa Francesco sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020. Sono passati esattamente tre anni dal giorno in cui il Pontefice fermava con la potenza della preghiera il tempo e losospesi nell'angoscia. Era solo sul sagrato di San Pietro nella sera livida e fredda di pioggia, di fronte a due immagini sacre molto amate dai romani: la Salus Populi Romani e il Crocifisso di San Marcello. Tra le mani il Santissimo Sacramento per benedire l'umanità dolente, mentre la pandemia sembrava voler inghiottire tutti. Nel terzo anniversario della storica Statio Orbis, è nata la missione spaziale ...

