Dal Brasile all’Africa, seguire la National development bank per capire dove va la Cina (Di mercoledì 29 marzo 2023) Insieme alla guerra russo-ucraina se ne sta combattendo un’altra i cui effetti il mondo occidentale li vedrà a breve. La guerra ha creato una sorta di accelerazione di quelli che sono, o potrebbero essere, i cambiamenti degli equilibri geopolitici (ed economici) che siamo abituati a conoscere. La Russia ormai isolata con l’Occidente non poteva che voltare lo sguardo verso la Cina. Una circostanza che rafforza ulteriormente (qualora ce ne fosse stato bisogno) la capacità di penetrazione della Cina sui mercati emergenti. Africa in primo luogo. L’Africa è il continente del futuro da un punto di vista demografico, energetico, economico. Un po’ come un obiettivo del Risiko, chi prende l’Africa prende tutto. Un esempio. Per produrre idrogeno verde (così come vorrebbe l’Europa con l’e-fuel) attraverso il processo di elettrolisi sarà necessario avere ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 marzo 2023) Insieme alla guerra russo-ucraina se ne sta combattendo un’altra i cui effetti il mondo occidentale li vedrà a breve. La guerra ha creato una sorta di accelerazione di quelli che sono, o potrebbero essere, i cambiamenti degli equilibri geopolitici (ed economici) che siamo abituati a conoscere. La Russia ormai isolata con l’Occidente non poteva che voltare lo sguardo verso la. Una circostanza che rafforza ulteriormente (qualora ce ne fosse stato bisogno) la capacità di penetrazione dellasui mercati emergenti. Africa in primo luogo. L’Africa è il continente del futuro da un punto di vista demografico, energetico, economico. Un po’ come un obiettivo del Risiko, chi prende l’Africa prende tutto. Un esempio. Per produrre idrogeno verde (così come vorrebbe l’Europa con l’e-fuel) attraverso il processo di elettrolisi sarà necessario avere ...

