Dal 21 al 23 aprile il secondo Open Day della Lega Navale Italiana (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Vieni a conoscerci, unisciti a noi”: è questo l’invito per la seconda edizione dell’Open Day nazionale della Lega Navale Italiana. L’evento è in programma da venerdì 21 a domenica 23 aprile nelle sedi della LNI. Meeting ed eventi all’Open Day della Lega Navale Italiana L’iniziativa ha come scopo quello di far conoscere l’Associazione e le attività che svolge nei territori in cui sono presenti le Sezioni e DeLegazioni della Lega Navale Italiana. Tutti i visitatori potranno così incontrare le molteplici iniziative che il sodalizio porta avanti in aree di interesse istituzionale, come la promozione ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Vieni a conoscerci, unisciti a noi”: è questo l’invito per la seconda edizione dell’Day nazionale. L’evento è in programma da venerdì 21 a domenica 23nelle sediLNI. Meeting ed eventi all’DayL’iniziativa ha come scopo quello di far conoscere l’Associazione e le attività che svolge nei territori in cui sono presenti le Sezioni e Dezioni. Tutti i visitatori potranno così incontrare le molteplici iniziative che il sodalizio porta avanti in aree di interesse istituzionale, come la promozione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “I dati sugli sbarchi sono l’emblema del fallimento delle politiche italiane sull’immigrazione”, diceva Giorgia… - trash_italiano : Elon Musk ha deciso che dal 15 aprile: - la sezione 'Per Te' consiglierà solo gli account verificati (iscritti qui… - fanpage : Federica Panicucci è la nuova conduttrice di Back To School, in partenza dal 5 aprile su Italia1 con la seconda edi… - archiperrone : RT @ItalianAirForce: Una mostra a New York per celebrare il contributo dell'#AeronauticaMilitare nelle missioni di pace #UN dal 17 al 28 ap… - rob_arci : RT @RaiNews: Il compositore e pianista marchigiano, 54 anni il prossimo 9 aprile, è in cura per un mieloma -