Da Parigi l' ultimo schiaffo all' Italia e alla giustizia

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tutto come previsto: la Corte di Cassazione francese ha messo una pietra tombale sulle speranze dell'di vedere estradati i dieci terroristi rossi fuggiti Oltralpe dopo gli anni di piombo. Sono stati infatti respinti tutti i ricorsi presentati dal Procuratore generale contro la decisione della Corte di Appello diche a fine giugno dello scorso anno aveva ancora una volta salvato i finti esuli dallo scontare le pene inflitte dai nostri tribunali. Un verdetto pilatesco le cui motivazioni sono state però considerate sufficienti, perché «rientrano nella sovrana discrezionalità dei giudici». Peccato che quelle motivazioni, illustrate dpresidente della Chambre de l'Instruction, fossero pretestuose e beffarde, come «il rispetto della vita privata e familiare» e come «il diritto a un processo equo», sulla base del pregiudizio ...

A Parigi manca un giudice per sanare ingiustizie storiche, lì comanda una Corte di Cassazione che antepone la seconda vita francese di dieci terroristi incalliti ai danni inflitti a tante famiglie e ...