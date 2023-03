Cuadrado libera spazio per un gioiello | trovato il suo degno erede?

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Juanè ormai prossimo a lasciare la Juventus, con il colombiano che puòre cosìper un giovane campione. Con tutta probabilità uno dei più grandi giocatori delle ultime stagioni della Juventus è stato il colombiano Juan. Il sudamericano infatti è stato preziosissimo in varie occasioni sulla corsia di destra segnando anche dei gol determinanti. Ora la sua età non gli permette più di essere un titolare affidabile e dunque è prossimo a dire addio. I bianconeri stanno portando avanti le proprie valutazioni, ma sembra essere stato individuato il futuro per la Vecchia Signora. Juan(Fonte: LaPresse)Il giocatore che in questa stagione sta sicuramente dimostrando maggiormente il proprio talento è il francese del Sassuolo Armand Laurienté. Si tratterebbe di un grandissimo ...