Crudeli: "Contro il Napoli sarà una gara difficile, ci vorrà un miracolo sportivo" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tiziano Crudeli, giornalista, è intervenuto a CalcioNapoli24 durante "CalcioNapoli24 Live", ecco le sue dichiarazioni: “Con il Napoli sarà una partita difficile ma vietato cantare il de profundis. Bisogna reagire con la testa, la squadra necessita di un po’ di speranza perché certezze non ce ne sono. Inutile pensare solo a Leao, anche i vari Giroud e Theo Hernandez devono fare il loro. Il Milan ha contato 15 infortunati in stagione, questo spiega anche la poca continuità. Pioli ha provato la difesa a 3, mentre Contro il Napoli dovrebbe tornare a 4. Davanti bisogna cambiare qualcosina, altrimenti Contro la difesa del Napoli sono dolori”. Sul doppio Napoli-Milan di Champions: “Il ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tiziano, giornalista, è intervenuto a Calcio24 durante "Calcio24 Live", ecco le sue dichiarazioni: “Con iluna partitama vietato cantare il de profundis. Bisogna reagire con la testa, la squadra necessita di un po’ di speranza perché certezze non ce ne sono. Inutile pensare solo a Leao, anche i vari Giroud e Theo Hernandez devono fare il loro. Il Milan ha contato 15 infortunati in stagione, questo spiega anche la poca continuità. Pioli ha provato la difesa a 3, mentreildovrebbe tornare a 4. Davanti bisogna cambiare qualcosina, altrimentila difesa delsono dolori”. Sul doppio-Milan di Champions: “Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Crudeli: 'Contro il Napoli sarà difficile per il Milan, ci vorrà un miracolo sportivo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Crudeli: 'Contro il Napoli sarà difficile per il Milan, ci vorrà un miracolo sportivo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Crudeli: 'Contro il Napoli sarà difficile per il Milan, ci vorrà un miracolo sportivo' - napolimagazine : IL COMMENTO - Crudeli: 'Contro il Napoli sarà difficile per il Milan, ci vorrà un miracolo sportivo' - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Crudeli: 'Contro il Napoli sarà difficile per il Milan, ci vorrà un miracolo sportivo' -