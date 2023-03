CrossContact Extreme E per il campionato di Suv EV 2023

Continental ha sviluppato una nuova versione dello pneumaticoE per la terza stagione del campionato offroad di SUV elettrici che ha avuto inizio l'11 e il 12 marzo con la tappa del Desert X Prix a Neom, in Arabia Saudita. Per la ...Continental ha sviluppato una nuova versione dello pneumaticoE per la terza stagione del campionato offroad di SUV elettrici che ha avuto inizio l'11 e il 12 marzo con la tappa del Desert X Prix a Neom, in Arabia Saudita. Per la ...

Continental CrossContact Extreme E: ecco la terza generazione di ... Automobilismo.it

Continental ha sviluppato una nuova versione dello pneumatico CrossContact Extreme E per la terza stagione del campionato offroad di SUV elettrici che ha avuto inizio l’11 e il 12 marzo con la tappa ...Continental ha sviluppato una nuova versione dello pneumatico CrossContact Extreme E per la terza stagione del campionato offroad di SUV elettrici che ha avuto inizio l’11 e il 12 marzo con la tappa ...