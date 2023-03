Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : L’ONU ha presentato il rapporto della “Water Commission” sul ciclo globale dell’acqua e la gestione della risorsa i… - amendolaenzo : La #GiornataMondialedellAcqua coincide con una crisi idrica globale. In ????, ai cambiamenti climatici aggiungiamo un… - RaiNews : Poca acqua, consumo eccessivo. Oggi la Conferenza dell'Onu: crisi imminente. 2 miliardi di persone non hanno access… - Luca_Scialo81 : Crisi idrica: arrivano contatori automatici anche per acqua? - Informa_Press : Il governo italiano è pronto a intervenire per evitare la crisi idrica #mit #dighe #bacini?? -

... ambientalisti di diversa estrazione, partiti di sinistra ed ecologisti si erano mobilitati contro il progetto dei mégabassines , bacini di raccolta d'acqua che in un contesto di..., Schifani istituisce tavolo tecnico: "Subito misure per mitigare il fenomeno" Un Tavolo tecnico permanente per individuare misure contro lain Sicilia. Lo ha istituito il ...Ovviamente per scongiurare un'imminentemondiale, è essenziale imparare a risparmiare. Ma il vantaggio non si esaurisce qui, dal momento che molti comuni stanno già razionando la ...

Siccità e crisi idrica in Sicilia, Schifani istituisce tavolo tecnico BlogSicilia.it

Un Tavolo tecnico permanente per individuare misure contro la crisi idrica in Sicilia. Lo ha istituito il presidente della Regione Renato Schifani, convocando già da domani, a Palazzo d'Orleans, una ...