"Crescere Giocando": nelle scuole di Fiumicino continuano i corsi di psicometricità (Di mercoledì 29 marzo 2023) Fiumicino – Sta riscuotendo un grandissimo successo il progetto "Crescere Giocando" approdato in tutte le scuole d'infanzia di Fiumicino. Il primo nel suo genere voluto fortemente dall'Assessore alla Scuola e allo Sport del Comune, Paolo Calicchio, in collaborazione con l'Associazione sportiva Stella del Faro. E che è stato possibile grazie alla partnership con il Parco Da Vinci che ospiterà – presso lo store Decathlon – una tre giorni di festa finale a metà Un progetto che si basa su due pilastri: il gioco e lo sport, nella convinzione che siano mediatori e facilitatori di relazioni e incontri, oltre che fondamentali nello sviluppo nel bambino di principi quali il rispetto per sé e per gli altri, la lealtà, il senso di appartenenza e la responsabilità. "L'obiettivo tecnico è quello di educare le ...

Crescere giocando: nelle scuole di Fiumicino è arrivata la psicomotricità - Riceviamo e pubblichiamo - Sta riscuotendo un grandissimo successo il progetto 'Crescere giocando' approdato in tutte le ...