Cresce l'interesse per la compravendita di case green (Di mercoledì 29 marzo 2023) - Il 2022 si è chiuso con un +3,5% di compravendite immobiliari. Una ripresa del mercato che vede Crescere l'attenzione nei confronti delle case più efficienti dal punto di vista energetico. Dunque, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) - Il 2022 si è chiuso con un +3,5% di compravendite immobiliari. Una ripresa del mercato che vedere l'attenzione nei confronti dellepiù efficienti dal punto di vista energetico. Dunque, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zecchinijobnews : RT @zecchinijobnews: #management #network #data #PMI Cresce l’interesse delle PMI per il fractional management di Maurizio Quarta , managi… - zecchinijobnews : #management #network #data #PMI Cresce l’interesse delle PMI per il fractional management di Maurizio Quarta , man… - marcocarestia : RT @WineNewsIt: Fiducia nei #winemerchant e voglia di #digitale: il mondo dei #finewines visto da #collezionisti. Indagine @Livex: l’80% de… - WineNewsIt : Fiducia nei #winemerchant e voglia di #digitale: il mondo dei #finewines visto da #collezionisti. Indagine @Livex:… - littlebvlittle : Però mi ha preso malissimo realizzare che non mi caga più così tanto come prima mentre a me piano piano l’interesse cresce -