Si ricomincia con la 28giornata, che prende il via sabato alle 15:00 cone si conclude lunedì alle 20:45 con Sassuolo - Torino. Il match più interessante è certamente quello del ...Archiviata la pausa nazionali, torna il campionato. Ad aprire la 28esima giornata di Serie A sarà: allo Zini fischio d'inizio sabato alle 15. La squadra di Ballardini ha pareggiato 1 - 1 nell'ultimo turno, la squadra di Gasperini ha superato 2 - 1 l'Empoli. Il pronostico: ...Da verificare le sue condizioni in vista di Inter - Fiorentina del primo aprile(28giornata:) DJIMSITI : lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia ...

Cremonese-Atalanta, pronostico: un gol di Hojlund vale 2.48 La Gazzetta dello Sport

La Cremonese “ricorda con commozione la figura di Emiliano ... guidando la squadra verso la prima storica promozione in Serie A nel 1984”. C’è l’Atalanta che in occasione del “quinto anniversario ...L’Atalanta entro giovedì ritroverà tutti i giocatori che sono andati in giro per il mondo e lavorerà per preparare la trasferta con la Cremonese. Come arrivano i nerazzurri alla sfida dello Zini Il ...