Ecco l'aggiornamento:a, sabato 1 aprile ore 15 Inter - Fiorentina , sabato 1 aprile ore 18 Juventus - Verona , sabato 1 aprile ore 20.45 Bologna - Udines e, domenica 2 aprile ore ...Ecco l'aggiornamento:a, sabato 1 aprile ore 15 Inter - Fiorentina , sabato 1 aprile ore 18 Juventus - Verona , sabato 1 aprile ore 20.45 Bologna - Udines e, domenica 2 aprile ore ...

Cremonese-Atalant: arbitro, assistenti e var | Serie A | Calciomercato ... Calciomercato.com

Sabato in programma tre anticipi: alle 15 Cremonese-Atalanta (arbitro Marinelli di Tivoli), alle 18 Inter-Fiorentina (Maresca di Napoli) e alle 20.45 Juventus-Verona (Marchetti di Ostia Lido).La Serie A, lo ricordiamo, ripartirà sabato 1 aprile alle ore 15 com la sfida tra Cremonese e Atalanta in programma allo stadio “Zini”. In vista del “lunch match” di domenica contro l’Udinese, Thiago ...