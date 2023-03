Credete che pioverà di più? | Senaldi | lo strepitoso vaffa all' Europa

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Poche piogge, nevicate scarse e temperature sopra la media questo inverno. E così gran parte del nord Italia, è già in emergenza idrica. Gli effetti della siccità sono già visibili in Piemonte e in Emilia Romagna. E siamo solo a marzo. Da Bianca Berlinguer, a Cartabianca su Rai tre, nella puntata del 28 marzo si accende il dibattito sul tema. Il geologo e conduttore tv Mario Tozzi si dice molto preoccupato: "Le piogge di questi giorni non ci aiuteranno, andremo in emergenza", avverte. E Pietro, condirettore di Libero aggiunge: "Siamo stati viziati e non siamo mai stati abituati a considerare l'acqua un bene prezioso. Ma non illudiamoci che passando all'auto elettrica piova di", dice riferendosi alle politiche "green" dell'Unione europea. Passando poi alla questione dei migranti,sostiene che "Giorgia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : «Praticate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno» (Matteo 23,… - Marcozanni86 : Indovinate a chi serve davvero il backstop bancario del #MES? Qui lo si dice da anni, anche perché è quello che han… - Zaninetti54 : RT @Gobbacciavera1: Invece di mandare 'cosi' storti in chat , provate a fare un buco nel muro altrimenti vi compro io una bambola gonfiabil… - tradori : Domanda secca Credete che le vittime di #Nashville siano state prese di mira dal tiratore trans perché cristiane? - allvkaz0ldyck : vi rinchiudete nel vostro piccolo mondo con quei tre gatti in croce che vi danno ragione e credete di aver fatto sc… -

Non dimenticate come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, "nonall'oroscopo ma ... Oroscopo Paolo Fox Toro Riceverai notizie da una persona caranon vedi da tempo. Pianifica un ...Ora, non so senella teoria della manifestazione, ma per chi fosse scettico sul poterela nostra mente ha di far concretizzare un nostro desiderio, in questo caso abbiamo una prova ...Soli: nonnell'amore a prima vista, ma oggi potrebbe entrare nella vostra vita! Vivrete ... Essere di sostegno agli altri, potrebbe procurarvi un'opportunitàaltrimenti non si sarebbe ...

Il Papa: credere non è un'idea ma un incontro con Cristo che cambia ... Vatican News - Italiano

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Il Summit for democracy rappresenta “una grande opportunità per le nostre democrazie per lavorare insieme contro le sfide senza precedenti e le nuove minaccie che la ...Noi stiamo pensando, e credo che li metteremo a terra nei prossimi 15 giorni, ad incentivi affinché, chi lavora nelle festività, guadagni nettamente di più rispetto ai giorni normali», ha annunciato ...