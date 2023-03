(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - La proposta di legge per l'istituzione di unaparlamentare disulapproderà il 21nell'della Camera per la discussione generale. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DestraSovrana : @Vforverity_ @HoaraBorselli Il governo Letta, senza contare i numeri del PdL ma quelli del NCD, perché non ha fatto… -

... nonché delle associazioni di categoria per una programmazione fieristica, nel post- 19, che ...in Consiglio Arturo Lorenzoni (Gruppo misto) ha affermato che le proposte contenute nel, pur ...... e perciò ancora oggetto di trattativa con le opposizioni, la commissione sul(che potrebbe ... La Cultura svolgerà delle audizioni sullein materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ......di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da- 19, sulle risoluzioni per aggiornare gli standard per la distribuzione dei punti nascita, sulle...

Covid: pdl per commissione inchiesta in aula il 21 aprile Il Tirreno

(Arv) Venezia 28 mar. 2023 - L’Assemblea legislativa veneta, nel corso della seduta odierna, ha approvato con 31 voti favorevoli e 9 astenuti, il Progetto di legge n. 158, di iniziativa del Capogruppo ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...