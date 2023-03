(Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Lieve risalita deiin: +7,6%. Dopo il calo dell’ultima rilevazione (-9,2%), continua l’andamento altalenante. E’ quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) del 28 marzo. Nei reparti ordinari – dettaglia il rapporto – si registra una crescita del 4,4% del numero di‘per’, ovvero pazienti con insufficienza respiratoria o polmonite, e del 5,7% dei casi ‘con’, soggetti che sono arrivati in ospedale per la cura di altre patologie, sono positivi al virus ma non hanno sintomi respiratori e polmonari. I pazienti hanno una età media di 76 anni e al 88% sono ...

Covid Italia, report: aumentano ricoveri nell'ultima settimana Adnkronos

«Con l'Italia ho una lunga storia – racconta lo stilista – ho ... «Giorgio Armani: nessuno come lui. Durante il Covid ha saputo prodigarsi in tanti modi per tutti». Un errore che non rifarebbe «Ne ho ...