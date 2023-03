'Così vicino al cielo il Tibet', le foto di Jacques Borgetto a Roma (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar (Adnkronos) - "Così vicino al cielo il Tibet' è una mostra di Jacques Borgetto a cura di Laura Serani, con un libro Filigranes Editions, che viene inaugurata mercoledì 5 aprile (ore 18-21), in programma dal 6 aprile al 3 giugno (mercoledì-venerdì 15.30-19.30, sabato 11.30-19.30) al '10b Photography' di via S. Lorenzo da Brindisi 10b a Roma. "Del Tibet, Jacques Borgetto racconta la serenità, il quotidiano e la spiritualità, le tradizioni persistenti e la modernità che si avvicina. L'immensità del cielo richiama la questione del territorio negato. Denso e contrastato, il bianco e nero si alterna al colore per un viaggio unico in questa terra Così vicina al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023), 29 mar (Adnkronos) - "alil' è una mostra dia cura di Laura Serani, con un libro Filigranes Editions, che viene inaugurata mercoledì 5 aprile (ore 18-21), in programma dal 6 aprile al 3 giugno (mercoledì-venerdì 15.30-19.30, sabato 11.30-19.30) al '10b Photography' di via S. Lorenzo da Brindisi 10b a. "Delracconta la serenità, il quotidiano e la spiritualità, le tradizioni persistenti e la modernità che si avvicina. L'immensità delrichiama la questione del territorio negato. Denso e contrastato, il bianco e nero si alterna al colore per un viaggio unico in questa terravicina al ...

