Così Elizaveta | la figlia di Peskov | ha guadagnato nell’anno delle bombe 1 milione e 650mila euro

(Di mercoledì 29 marzo 2023) L’adolescenza dorata, gli studi a Parigi, il post (poi rimosso) anti guerra: non ho nulla «a che fare con l’invasione russa dell’Ucraina. Sono arrabbiata perché voglio viaggiare». Ora i bilanci della sua società di allestimenti “Centrum Moscow”, che erano quasi a zero, sono saliti di 70 volte. Il grosso degli appalti dal Tesoro e da agenzie governative del Cremlino

