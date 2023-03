Cosa impedisce la controffensiva degli ucraini (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Polonia aumenterà la produzione di munizioni di artiglieria come parte di un programma europeo per rifornire Kiev mentre si avvicina il periodo per la tanto annunciata offensiva di primavera. Continuano gli sforzi dei Paesi dell’est Europa mentre l’Ucraina continua a chiedere più forniture il più presto possibile, mentre arrivano i primissimi carri armati Leopard e i veicoli da combattimento per la fanteria. Già domenica l’Unione europea aveva dato il via libera politico per l’invio di un milione di munizioni da 155 millimetri nell’ambito del progetto caldeggiato dall’Alto rappresentante Josep Borrell per impegnare un miliardo di euro in munizionamento dalle scorte esistenti, nella prima fase. La seconda fase consisterà nell’effettuare ordini congiunti per un ulteriore miliardo di euro. La scorsa settimana un’inchiesta del Financial Times aveva raccontato che lo sforzo europeo per ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Polonia aumenterà la produzione di munizioni di artiglieria come parte di un programma europeo per rifornire Kiev mentre si avvicina il periodo per la tanto annunciata offensiva di primavera. Continuano gli sforzi dei Paesi dell’est Europa mentre l’Ucraina continua a chiedere più forniture il più presto possibile, mentre arrivano i primissimi carri armati Leopard e i veicoli da combattimento per la fanteria. Già domenica l’Unione europea aveva dato il via libera politico per l’invio di un milione di munizioni da 155 millimetri nell’ambito del progetto caldeggiato dall’Alto rappresentante Josep Borrell per impegnare un miliardo di euro in munizionamento dalle scorte esistenti, nella prima fase. La seconda fase consisterà nell’effettuare ordini congiunti per un ulteriore miliardo di euro. La scorsa settimana un’inchiesta del Financial Times aveva raccontato che lo sforzo europeo per ...

