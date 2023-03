Cosa fare a Roma nel weekend: sabato 1 e domenica 2 aprile (Di mercoledì 29 marzo 2023) Cosa fare a Roma il prossimo weekend? Se stai cercando qualche idea per sfruttare qualche ora di libertà sabato 1 aprile e domenica 2 aprile nella capitale, la redazione di Tua City Mag arriva in tuo soccorso segnalandoti i migliori eventi del fine settimana in città. weekend tra mostre e musei (gratis) a Roma Accogliamo con entusiasmo ogni fine settimana che ci libera dalla routine, ma il weekend che preferiamo è il primo del mese, quello in cui cade la domenica gratis al museo. Anche il 2 aprile infatti musei e siti archeologici in città apriranno le loro porte al pubblico che potrà entrare a costo zero, visitare le collezioni permanenti e scoprire molte delle ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 29 marzo 2023)il prossimo? Se stai cercando qualche idea per sfruttare qualche ora di libertànella capitale, la redazione di Tua City Mag arriva in tuo soccorso segnalandoti i migliori eventi del fine settimana in città.tra mostre e musei (gratis) aAccogliamo con entusiasmo ogni fine settimana che ci libera dalla routine, ma ilche preferiamo è il primo del mese, quello in cui cade lagratis al museo. Anche il 2infatti musei e siti archeologici in città apriranno le loro porte al pubblico che potrà entrare a costo zero, visitare le collezioni permanenti e scoprire molte delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Una delle cose più vigliacche che si possono fare quando si amministra la cosa pubblica è prendersi il merito di qu… - riccardomagi : Cosa c’è di più anti-italiano di perdere le risorse del PNRR fornite dall’UE per ammodernare il Paese e fare riform… - ivanscalfarotto : Il #CSM stabilisce che una magistrata molestata da un collega, e sanzionata per averne prevedibilmente parlato male… - moonygabs : la mia salute mentale va a puttane e cosa faccio? vado dalla psicologa? OVVIAMENTE NO MI METTO A FARE DOLCI (oggi ho scelto i cookies) - elleucas2 : @Periplopopopopo @Efiloi @emergency_ong I flussi migratori sono una cosa. Fare servizio traghetto è un altra. Sta a… -