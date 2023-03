Cosa c'è dietro la crisi in Tunisia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lo scorso 24 marzo al largo della costa tunisina 34 migranti che erano a bordo di un barcone diretto sulle coste della Sicilia sono morti a seguito dell’affondamento della loro imbarcazione. Secondo quanto riferito dal portavoce del Tribunale di primo grado di Sfax (Tunisia), responsabile dell’ indagine, il barcone affondato - partito dalla costa della regione di Sfax verso l'Italia - aveva a bordo 38 migranti, quattro dei quali sono stati tratti in salvo. L’ennesima tragedia nel Mediterraneo mostra che nonostante le ricorrenti sciagure i trafficanti di esseri umani continuano a riempire i loro barconi diretti verso l’Italia. Ma Cosa sta succedendo in Tunisia, come si è arrivati a questo punto? Ne parliamo con Matteo Giusti giornalista e africanista. Leggi su panorama (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lo scorso 24 marzo al largo della costa tunisina 34 migranti che erano a bordo di un barcone diretto sulle coste della Sicilia sono morti a seguito dell’affondamento della loro imbarcazione. Secondo quanto riferito dal portavoce del Tribunale di primo grado di Sfax (), responsabile dell’ indagine, il barcone affondato - partito dalla costa della regione di Sfax verso l'Italia - aveva a bordo 38 migranti, quattro dei quali sono stati tratti in salvo. L’ennesima tragedia nel Mediterraneo mostra che nonostante le ricorrenti sciagure i trafficanti di esseri umani continuano a riempire i loro barconi diretti verso l’Italia. Masta succedendo in, come si è arrivati a questo punto? Ne parliamo con Matteo Giusti giornalista e africanista.

