Coppie Lgbt | la sinistra porta la pantomima sui “diritti dei bambini” in Ue Ma viene sbugiardata

Fa tappa a Bruxelles la battaglia strumentale della sinistra contro il governo sul tema delle trascrizioni dei bambini delle Coppie Lgbt. Verdi e socialisti, infatti, hanno chiesto e ottenuto che la miniplenaria di stasera dibatta della questione, con riferimento "alla situazione italiana", che per come la raccontano loro sarebbe dovuta all'ostilità del governo nei confronti dei diritti di questi minori. Ma c'è un punto che omettono, e che ha ricordato in aula l'eurodeputato di FdI e copresidente del gruppo Ecr, Nicola Procaccini: lo stop alle trascrizioni non è arrivato dal governo, ma dalla Cassazione in virtù delle leggi esistenti e che non sono state cambiate nemmeno da quella stessa sinistra che oggi si straccia le vesti. Un tema sul quale si è soffermata anche il ministro della ...

