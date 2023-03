Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Coppa Davis: Italia nel Girone A con Canada, Svezia e Cile - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Coppa Davis: Italia nel Girone A con Canada, Svezia e Cile - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Coppa Davis: Italia nel Girone A con Canada, Svezia e Cile - apetrazzuolo : Tennis, Coppa Davis: Italia nel Girone A con Canada, Svezia e Cile - napolimagazine : Tennis, Coppa Davis: Italia nel Girone A con Canada, Svezia e Cile -

Canada, Svezia e Cile. Saranno queste le tre nazionali che l'Italia sfiderà nella fase a gironi delleCup Finals a Bologna, all'Unipol Arena dal 12 al 17 settembre. Gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, sono stati sorteggiati nel gruppo A: le prime due squadre del girone accederanno alle ...LE REAZIONI - Filippo Volandri, il capitano dell'Italia, ha dichiarato: 'I quattro gironi disono a mio avviso tutti molto equilibrati ma noi dobbiamo ovviamente pensare al nostro. E così ...2023, i gironi Alla fase a gironi partecipano 16 nazionali, suddivise in quattro gruppi Gruppo A (Bologna): Canada, Italia, Svezia, Cile Gruppo B (Manchester): Australia, Gran Bretagna, ...

Coppa Davis, il sorteggio: l'Italia ritrova il Canada campione, poi Svezia e Cile La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il Canada campione in carica, oltre alla Svezia e al Cile, saranno le avversarie dell'Italia nella Davis Cup Finals 2023, in programma all'Unipol Arena di Bologna dal 12 al 17 ...Si è tenuto poche decine di minuti fa il sorteggio della fase a gironi di Coppa Davis 2023, in programma dal 12 al 17 settembre, vale a dire subito dopo gli US Open. Sedici le squadre impegnate: tra ...