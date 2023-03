Continuano le proteste in Francia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il governo francese ha respinto martedì le richieste di una “pausa” nei piani di riforma delle pensioni per consentire un periodo di mediazione. Questo mentre scontri con le forze dell’ordine, scaramucce e altri atti di vandalismo hanno caratterizzato le proteste in Francia contro la riforma delle pensioni in diverse città, tra cui Parigi. Le proteste Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il governo francese ha respinto martedì le richieste di una “pausa” nei piani di riforma delle pensioni per consentire un periodo di mediazione. Questo mentre scontri con le forze dell’ordine, scaramucce e altri atti di vandalismo hanno caratterizzato leincontro la riforma delle pensioni in diverse città, tra cui Parigi. Le

