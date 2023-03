Conte a Crosetto: “Conosciamo fin troppo bene la sua passione per le armi, ma gli italiani non sono come lei. Ci state portando in guerra” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Ministro, abbiamo seguito la sua risposta, cerca di rendere conciliabile ciò che è inconciliabile. Ci vuol far credere che l’invio previsto da questo decreto non ha un impatto sul nostro livello di sicurezza. Lei ha parlato di fisiologia: non c’è nulla di fisiologico in questi invii militari. È nota la sua storia personale e professionale, costellata da tanta passione, da tanto entusiasmo per quanto riguarda il comparto degli investimenti militari. Mi permetta un suggerimento: non deve pensare che anche gli italiani abbiano la pari passione e il pari entusiasmo per gli armamenti militari. Gli italiani vogliono investimenti nella sanità e nelle scuole, per i mutui”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte nella replica al ministro Guido Crosetto sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Ministro, abbiamo seguito la sua risposta, cerca di rendere conciliabile ciò che è inconciliabile. Ci vuol far credere che l’invio previsto da questo decreto non ha un impatto sul nostro livello di sicurezza. Lei ha parlato di fisiologia: non c’è nulla di fisiologico in questi invii militari. È nota la sua storia personale e professionale, costellata da tanta, da tanto entusiasmo per quanto riguarda il comparto degli investimenti militari. Mi permetta un suggerimento: non deve pensare che anche gliabbiano la parie il pari entusiasmo per gli armamenti militari. Glivogliono investimenti nella sanità e nelle scuole, per i mutui”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppenella replica al ministro Guidosulla ...

