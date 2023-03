Consumi, Capitanio (Deloitte): "Integrazione tra canali digitali e fisici per rispondere a esigenze clientela" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo profondamente analizzato quelle che sono le aspettative dei consumatori e le loro richieste di interazione sia sui canali digitali che fisici. Il quadro che ne emerge è un contesto in grande evoluzione e crescita dove i player che sapranno accompagnare questa trasformazione e servire con questi nuovi modelli di business, saranno quelli che riusciranno a ottenere performance importanti". Sono le parole di Luigi Capitanio, Senior Partner at Monitor Deloitte, azienda di servizi di consulenza e revisione, a margine dell'evento di presentazione del piano strategico di MeglioQuesto 'Together 2023-2025' realizzato proprio con il supporto di Deloitte. Dall'analisi emerge che i consumatori sono sempre più esigenti: cercano personalizzazione, convenienza, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo profondamente analizzato quelle che sono le aspettative dei consumatori e le loro richieste di interazione sia suiche. Il quadro che ne emerge è un contesto in grande evoluzione e crescita dove i player che sapranno accompagnare questa trasformazione e servire con questi nuovi modelli di business, saranno quelli che riusciranno a ottenere performance importanti". Sono le parole di Luigi, Senior Partner at Monitor, azienda di servizi di consulenza e revisione, a margine dell'evento di presentazione del piano strategico di MeglioQuesto 'Together 2023-2025' realizzato proprio con il supporto di. Dall'analisi emerge che i consumatori sono sempre più esigenti: cercano personalizzazione, convenienza, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Consumi, Capitanio (Deloitte): 'Integrazione tra canali digitali e fisici per rispondere a esigenze clientela'… - News24_it : Consumi, Capitanio (Deloitte): 'Integrazione tra canali digitali e fisici per rispondere a esigenze clientela' - fisco24_info : Consumi, Capitanio (Deloitte): 'Integrazione tra canali digitali e fisici per rispondere a esigenze clientela': (Ad… -

Consumi, Capitanio (Deloitte): "Integrazione tra canali digitali e fisici ... Il Tirreno Consumi, Capitanio (Deloitte): “Integrazione tra canali digitali e fisici per rispondere a esigenze clientela” Sono le parole di Luigi Capitanio, Senior Partner at Monitor Deloitte, azienda di servizi di consulenza e revisione, a margine dell’evento di presentazione del piano strategico di MeglioQuesto ... Sono le parole di Luigi Capitanio, Senior Partner at Monitor Deloitte, azienda di servizi di consulenza e revisione, a margine dell’evento di presentazione del piano strategico di MeglioQuesto ...