Consiglio comunale, riesplode lo scontro tra Maggio e Iannuzzi sulle minacce a Todisco (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Consiglio comunale di Avellino si apre nel segno di un nuovo botta a risposta tra il Presidente del Consiglio comunale, Ugo Maggio, e la consigliere di opposizione Alessandra Iannuzzi, dopo i fatti accaduti nell'ultima seduta consiliare, quando fu diffuso un fuori onda di Maggio che utilizzava parole non edificanti nei confronti dell'ex consigliere regionale Francesco Todisco, riferimento politico della stessa Iannuzzi. Un caso che provocò una catena di reazioni e indignazione tra le istituzioni locali, fino all'apertura di un fascicolo da parte della Procura della Repubblica. Questo pomeriggio è stato il consigliere Francesco Iandolo a ricordare i fatti, chiedendo al Presidente Maggio ...

