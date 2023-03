Confapi spegne 75 candeline Camisa | ‘pmi motore sistema’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “Le piccole e medie industrie rappresentano la forza più sana e costruttrice della nazione, oggi come nel 1947 anno in cuivenne costituita. Da 75 anni le imprenditrici e gli imprenditori portano avanti con coraggio le loro aziende, sono in grado di conoscere prima della politica gli orientamenti, le difficoltà, i punti di caduta e di crisi del sistema produttivo. Ed è per questo ruolo di ‘vigili antenne’ che chiediamo anche all’attuale Governo di ascoltarci come lo chiedevano gli imprenditori nel 1947”. A sottolinearlo il presidente di, Cristian, aprendo i lavori all’Auditorium della Conciliazione dove la Confederazione ha celebrato i suoi 75 anni, alla presenza dei ministri Adolfo Urso, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Marina Calderone. Tra i punti toccati danella sua ...