Concorso Ufficio del Processo, bando per 8.250 posti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Oltre alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato con il Concorso 2021, nel piano di assunzioni 2022-2024 presso il Ministero della Giustizia è previsto un nuovo bando per il reclutamento di altri 8.250 addetti all'Ufficio del Processo. I vincitori dovrebbero entrare in servizio nel 2024 con contratto a tempo determinato della durata di due anni. Ministero della Giustizia, previste 13mila nuove assunzioni In totale, il piano prevede l'inserimento di 13mila nuove assunzioni: la cifra elevata corrisponde alla somma dei posti ancora disponibili in seguito a uno slittamento dei bandi di Concorso che dovevano essere attivati e svolti entro il 2022, allo sblocco del turnover negli uffici pubblici e il numero di assunzioni autorizzate dal Pnrr e previste per il 2023.

