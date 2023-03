Concorso Ente Parco Magra di Sarzana: Bando per 1 Contabile (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’Ente Parco Magra di Sarzana (Parco Regionale di Montemarcello Magra-Vara) ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Contabile Istruttore Amministrativo, in categoria C1. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. Ente Parco Magra di Sarzana: Concorso per 1 Contabile Per partecipare al Bando di Concorso serve diploma superiore ad indirizzo economico, esperienza, cittadinanza italiana, padronanza della lingua inglese, conoscenza delle norme che regolano il settore economico della Pubblica Amministrazione. Il Candidato idoneo, si occuperà ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’diRegionale di Montemarcello-Vara) ha indetto unPubblico per la ricerca di 1Istruttore Amministrativo, in categoria C1. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.diper 1Per partecipare aldiserve diploma superiore ad indirizzo economico, esperienza, cittadinanza italiana, padronanza della lingua inglese, conoscenza delle norme che regolano il settore economico della Pubblica Amministrazione. Il Candidato idoneo, si occuperà ...

