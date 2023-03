Concorso Comune di Castel Volturno: 4 Agenti Polizia Municipale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Comune di Castel Volturno ha emesso un Bando di Concorso per selezionare 4 Agenti di Polizia Municipale, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Castel Volturno: Concorso per 4 Agenti di Polizia Municipale Per partecipare al Bando di Concorso serve diploma di scuola superiore, cittadinanza italiana, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla guida di auto e moto, familiarità con il territorio e nessuna pendenza penale. L’Agente di Polizia Municipale ha il compito di vigilare sulla Sicurezza dei cittadini, ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ildiha emesso un Bando diper selezionare 4di, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 4diPer partecipare al Bando diserve diploma di scuola superiore, cittadinanza italiana, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla guida di auto e moto, familiarità con il territorio e nessuna pendenza penale. L’Agente diha il compito di vigilare sulla Sicurezza dei cittadini, ...

