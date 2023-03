Concorso Comune di Castel Gandolfo: 1 Direttore Tecnico (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Comune di Castel Gandolfo ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Direttore Tecnico Istruttore, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Castel Gandolfo: Concorso per 1 Direttore Tecnico Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale in materie tecniche, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, conoscenza delle normative che regolano il settore urbanistico, nonché dei più moderni sistemi informatici e di disegno Tecnico. Il Candidato idoneo lavorerà presso l’Ufficio Tecnico, si occuperà della gestione delle pratiche edilizie, sarà ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1Istruttore, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 1Per partecipare al Bando diserve laurea magistrale in materie tecniche, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, conoscenza delle normative che regolano il settore urbanistico, nonché dei più moderni sistemi informatici e di disegno. Il Candidato idoneo lavorerà presso l’Ufficio, si occuperà della gestione delle pratiche edilizie, sarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ticonsiglio : ??Comune di Senago: concorso per 4 agenti di polizia locale Il Comune di Senago, in provincia di Milano, ha indetto… - comuneimer : Determinazione del 29/03/2023: Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno… - comuneimer : Determinazione del 24/03/2023: Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno… - ocpg_unisa : #Bando | Il Comune di Prepotto indice per il 2023 la terza edizione di 'Prepotto. I racconti dello Schioppettino',… - lavorofacile : Comune di Arezzo: concorso per 4 insegnanti scuola dell’infanzia: -