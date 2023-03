Con IEG in Cina le Pmi italiane dell'economia circolare (Di mercoledì 29 marzo 2023) RIMINI (ITALPRESS) – Al Chengdu International Environmental Protection Expo (CDEPE) che inaugura domani in Cina la 17^ edizione, un padiglione di PMI italiane specializzate nel campo della tutela dell'ambiente, energie rinnovabili ed economia circolare.“Il CDEPE di quest'anno – annuncia Lorenzo Cagnoni, presidente di IEG – è la prima manifestazione su larga scala in tema di protezione ambientale della Cina occidentale, ora che il Paese del Dragone riapre le sue frontiere dopo tre anni”.“Con 25 mila metri quadrati di superficie e 360 aziende – dice il CEO di IEG, Corrado Peraboni – CDEPE 2023 supera gli espositori del 2019 e mostra il rimbalzo positivo dell'industria della protezione ambientale nella ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) RIMINI (ITALPRESS) – Al Chengdu International Environmental Protection Expo (CDEPE) che inaugura domani inla 17^ edizione, un padiglione di PMIspecializzate nel campoa tutela'ambiente, energie rinnovabili ed.“Il CDEPE di quest'anno – annuncia Lorenzo Cagnoni, presidente di IEG – è la prima manifestazione su larga scala in tema di protezione ambientaleoccidentale, ora che il Paese del Dragone riapre le sue frontiere dopo tre anni”.“Con 25 mila metri quadrati di superficie e 360 aziende – dice il CEO di IEG, Corrado Peraboni – CDEPE 2023 supera gli espositori del 2019 e mostra il rimbalzo positivo'industriaa protezione ambientale nella ...

