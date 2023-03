Come hanno giocato i calciatori della Roma in Nazionale? Assist Dybala, stress test ok per Wijnaldum (Di mercoledì 29 marzo 2023) Erano 13 i giocatori della Roma impegnati con le rispettive Nazionali maggiori (11 in tutto) in questa finestra di marzo scandita dalle qualificazioni ad Europei e Coppa d’Africa, ma anche da qualche amichevole. Nell’Italia, Spinazzola e Pellegrini sono stati titolari contro l’Inghilterra, ma non contro Malta nella doppia sfida per le qualificazioni a Euro 2024. Cristante, invece subentrato nella prima partita contro gli inglesi è stato schierato titolare nel secondo match. Se quest’ultimo sembra aver convinto Mancini, prestazioni sottotono per i primi due, con il terzino rimasto seduto 90? a Malta e Pellegrini addirittura in tribuna. Nonostante il nuovo corso tecnico del Portogallo, Rui Patricio ha conservato il proprio posto da titolare tra i pali dei lusitani in due match che lo hanno visto poco impegnato contro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Erano 13 iriimpegnati con le rispettive Nazionali maggiori (11 in tutto) in questa finestra di marzo scandita dalle qualificazioni ad Europei e Coppa d’Africa, ma anche da qualche amichevole. Nell’Italia, Spinazzola e Pellegrini sono stati titolari contro l’Inghilterra, ma non contro Malta nella doppia sfida per le qualificazioni a Euro 2024. Cristante, invece subentrato nella prima partita contro gli inglesi è stato schierato titolare nel secondo match. Se quest’ultimo sembra aver convinto Mancini, prestazioni sottotono per i primi due, con il terzino rimasto seduto 90? a Malta e Pellegrini addirittura in tribuna. Nonostante il nuovo corso tecnico del Portogallo, Rui Patricio ha conservato il proprio posto da titolare tra i pali dei lusitani in due match che lovisto poco impegnato contro ...

