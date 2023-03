Come hanno giocato i calciatori del Milan in Nazionale? Maignan è “SpiderMike”, Tonali in ombra, Ibra e Kalulu si fermano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tante partite, tantissimi giocatori impegnati con le loro Nazionali tra amichevoli a gare ufficiali. La settimana di sosta dei campionati, in casa Milan, ha visto la partenza di ben 16 calciatori: i portieri Maignan e Vasquez, i difensori Thiaw, Hernandez, Kalulu, Kjaer e Dest, i centrocampisti Bennacer, Krunic, De Ketelaere, Saelemaekers, Tonali e Vranckx, gli attaccanti Ibrahimovic, Leao e Giroud. Scopriamo Come sono andati, tra gioie e dolori. Bennacer (Algeria) Due partite e altrettante vittorie per il centrocampista centrale rossonero (154 i minuti i giocati). La sua Algeria, impegnata nelle qualificazioni della Coppa d’Africa 2024, nel giro di cinque giorni ha battuto il Niger per due volte. La prima gara, giocata in casa, si è chiusa sul 2-1 in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tante partite, tantissimiri impegnati con le loro Nazionali tra amichevoli a gare ufficiali. La settimana di sosta dei campionati, in casa, ha visto la partenza di ben 16: i portierie Vasquez, i difensori Thiaw, Hernandez,, Kjaer e Dest, i centrocampisti Bennacer, Krunic, De Ketelaere, Saelemaekers,e Vranckx, gli attaccantihimovic, Leao e Giroud. Scopriamosono andati, tra gioie e dolori. Bennacer (Algeria) Due partite e altrettante vittorie per il centrocampista centrale rossonero (154 i minuti i giocati). La sua Algeria, impegnata nelle qualificazioni della Coppa d’Africa 2024, nel giro di cinque giorni ha battuto il Niger per due volte. La prima gara, giocata in casa, si è chiusa sul 2-1 in ...

