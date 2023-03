Come funziona Midjourney e le differenze rispetto a Stable Diffusion (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’ultimo sistema di intelligenza artificiale text to image che è finito sulla bocca di tutti è Midjourney. Vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in Papa Francesco con il giubbotto modello Moncler e nelle immagini dell’arresto di Trump e Putin. Questa carrellata di fotografie è stata generata tramite Midjourney, ha ingannato molti ma – soprattutto – ha aperto un ulteriore dibattito sull’ennesimo sistema che, grazie all’intelligenza artificiale, è riuscito a creare immagini che appaiono sempre più reali (con tutti i rischi che ne derivano a partire dalla generazione di fake news che potrebbero diffondersi a macchia d’olio in pochissimo tempo). Come funziona Midjourney e quali sono Stable Diffusion, altro modello per generare immagini a partire dal testo di cui ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’ultimo sistema di intelligenza artificiale text to image che è finito sulla bocca di tutti è. Vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in Papa Francesco con il giubbotto modello Moncler e nelle immagini dell’arresto di Trump e Putin. Questa carrellata di fotografie è stata generata tramite, ha ingannato molti ma – soprattutto – ha aperto un ulteriore dibattito sull’ennesimo sistema che, grazie all’intelligenza artificiale, è riuscito a creare immagini che appaiono sempre più reali (con tutti i rischi che ne derivano a partire dalla generazione di fake news che potrebbero diffondersi a macchia d’olio in pochissimo tempo).e quali sono, altro modello per generare immagini a partire dal testo di cui ...

