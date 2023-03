Come funziona Apple Pay Later e quando arriverà in Italia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il servizio Apple Pay Later è ufficiale negli Stati Uniti, almeno per un numero selezionato di utenti che potranno utilizzarlo subito. Come funziona la formula di pagamento rateale e senza interessi promossa dall’azienda di Cupertino? Ancora, quando arriverà in Italia? Apple Pay Later rientra nei sistemi “Compra ora, paga dopo” (Buy now, pay Later, BNPL) portati avanti anche da altre società. Apple è attiva ora in questa direzione grazie alla partnership con Goldman Sachs, dopo aver annunciato la grande novità alla WWDC 2022. Il ritardo accumulato è servito a condurre numerosi test ma ora gli utenti idonei degli Stati Uniti stanno ricevendo una mail al loro recapito associato all’ID ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il servizioPayè ufficiale negli Stati Uniti, almeno per un numero selezionato di utenti che potranno utilizzarlo subito.la formula di pagamento rateale e senza interessi promossa dall’azienda di Cupertino? Ancora,inPayrientra nei sistemi “Compra ora, paga dopo” (Buy now, pay, BNPL) portati avanti anche da altre società.è attiva ora in questa direzione grazie alla partnership con Goldman Sachs, dopo aver annunciato la grande novità alla WWDC 2022. Il ritardo accumulato è servito a condurre numerosi test ma ora gli utenti idonei degli Stati Uniti stanno ricevendo una mail al loro recapito associato all’ID ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : Ecco come funziona l'#uteroinaffitto: si sceglie il colore della pelle dei bambini da comprare come quello delle pa… - Italiantifa : Come funziona il controllo dell'opinione pubblica ?Epurazione dei presentatori e giornalisti scomodi ?chiedo per un… - petergomezblog : Congedo di paternità, in Italia solo 10 giorni e in Spagna 16 settimane: come funziona in Ue e perché se “non trasf… - MapensaT : RT @crypto_ita2: 7/9 2. Più gente fa unstake e più cresce l'APR dello staking, incentivando le persone a mettere in stake. Non starò qui a… - missinstyles : @newsrumors1 Eh lo so ma purtroppo si sa come funziona -