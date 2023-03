Come evitare una causa con una mediazione? (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sempre di più il nostro ordinamento giuridico stimola le soluzioni delle controversie al di fuori del Tribunale. Questa soluzione dovrebbe anche essere nell’interesse delle persone coinvolte dato che le cause, Come noto, durano anni e hanno costi di diverse migliaia di euro. Chiaramente una soluzione della causa al di fuori del Tribunale è possibile se entrambe le parti sono disponibili a discutere e potenzialmente a trovare un accordo. Ma Come si può procedere? Chiaramente un accordo può essere trovato anche dalle persone interessate direttamente tra di loro: ma non sempre è facile e, anzi, quando si sono creati degli attriti non è facole neppure discutere. Uno strumento utile a trovare un accordo e a evitare il tribunale è quello della mediazione. Vediamo cos’è e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sempre di più il nostro ordinamento giuridico stimola le soluzioni delle controversie al di fuori del Tribunale. Questa soluzione dovrebbe anche essere nell’interesse delle persone coinvolte dato che le cause,noto, durano anni e hanno costi di diverse migliaia di euro. Chiaramente una soluzione dellaal di fuori del Tribunale è possibile se entrambe le parti sono disponibili a discutere e potenzialmente a trovare un accordo. Masi può procedere? Chiaramente un accordo può essere trovato anche dalle persone interessate direttamente tra di loro: ma non sempre è facile e, anzi, quando si sono creati degli attriti non è facole neppure discutere. Uno strumento utile a trovare un accordo e ail tribunale è quello della. Vediamo cos’è e ...

