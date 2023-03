Come è finito Un passo dal cielo 6? Cosa è successo nell’ultima puntata prima della settima stagione (Di mercoledì 29 marzo 2023) Prende il via domani, giovedì 30 marzo, Un passo dal cielo 7, la fiction ambientata sulle Dolomiti che andrà in onda su Rai 1. Gli appassionati della serie televisiva che hanno seguito le varie stagioni, fino all’ultima, la numero 6, si chiedono se tutto riprenderà da dove è terminato. Se il nuovo capitolo riparte dall’ultima puntata della precedente stagione, in cui si scopre che Emma non è morta per caso, ma che si è trattato di un omicidio nel quale le prove sono state insabbiate. La morte di Emma è stata un omicidio A scoprire che la morte di Emma nasconde altro è stato Vincenzo che ha, però, deciso di non rivelare niente all’amico Francesco il quale, una volta scoperto tutto, prova una forte rabbia e anche dolore nei confronti dell’amico dal quale si sente tradito. Nonostante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Prende il via domani, giovedì 30 marzo, Undal7, la fiction ambientata sulle Dolomiti che andrà in onda su Rai 1. Gli appassionatiserie televisiva che hanno seguito le varie stagioni, fino all’ultima, la numero 6, si chiedono se tutto riprenderà da dove è terminato. Se il nuovo capitolo riparte dall’ultimaprecedente, in cui si scopre che Emma non è morta per caso, ma che si è trattato di un omicidio nel quale le prove sono state insabbiate. La morte di Emma è stata un omicidio A scoprire che la morte di Emma nasconde altro è stato Vincenzo che ha, però, deciso di non rivelare niente all’amico Francesco il quale, una volta scoperto tutto, prova una forte rabbia e anche dolore nei confronti dell’amico dal quale si sente tradito. Nonostante ...

