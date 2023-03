Combattere l’ansia da prestazione sessuale (Di mercoledì 29 marzo 2023) In questo articolo parleremo di cosa sia l’ansia da prestazione sessuale, di come questo problema possa incidere nella vita di coppia. Secondo alcune statistiche, questo disturbo colpisce, almeno una volta, un quarto della popolazione maschile sessualmente attiva e una percentuale che va intorno al 16% della popolazione femminile. Risulta quindi piuttosto chiaro come non si debba sottovalutare questo problema. Vediamo qualche consiglio su come affrontare la situazione. 1. Comprendere l’importanza della comunicazione La comunicazione è un fattore chiave da considerare quando si cerca di superare l’ansia da prestazione sessuale. È essenziale comunicare al partner le proprie esigenze e preoccupazioni in modo rispettoso e onesto. Potete usare la comunicazione per esprimere voi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) In questo articolo parleremo di cosa siada, di come questo problema possa incidere nella vita di coppia. Secondo alcune statistiche, questo disturbo colpisce, almeno una volta, un quarto della popolazione maschile sessualmente attiva e una percentuale che va intorno al 16% della popolazione femminile. Risulta quindi piuttosto chiaro come non si debba sottovalutare questo problema. Vediamo qualche consiglio su come affrontare la situazione. 1. Comprendere l’importanza della comunicazione La comunicazione è un fattore chiave da considerare quando si cerca di superareda. È essenziale comunicare al partner le proprie esigenze e preoccupazioni in modo rispettoso e onesto. Potete usare la comunicazione per esprimere voi ...

